Ставрополь, 2 августа, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Шесть человек получили травмы в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на автотрассе в Петровском округе Ставропольского края. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

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По предварительной информации, рано утром 2 августа на 521-м км автотрассы Астрахань — Элиста — Ставрополь автобус «Хендэ» столкнулся с движущимся впереди КамАЗом.

Отмечается, что в результате в медучреждение для осмотра на предмет наличия травм были доставлены восемь пассажиров автобуса. Водитель этого автотранспортного средства (27-летний житель Ставрополя) не пострадал, признаков опьянения он не имел.

Уточняется, что на момент ДТП в салоне ехали 28 пассажиров, автобус выполнял рейс Астрахань — Ставрополь.

Стражи порядка установили, что водитель автобуса за минувшие два года семь раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

По словам водителя автобуса, ДПТ произошло из-за его усталости и засыпания.

Отмечается, что в этом ДТП получили травмы шесть человек, в том числе троих пострадавших госпитализировали, троим было назначено амбулаторное лечение.

Как передавало ИА Регнум, в Москве на 55-м км МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла. По данным собеседника агентства, в результате аварии пострадал один человек. Инцидент произошёл рядом с пересечением с Можайским шоссе, где столкнулись такси Volkswagen, Suzuki и мотоцикл.

в конце июля массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Новорязанском шоссе в Москве. Пострадали два человека.