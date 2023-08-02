Один человек пострадал в ДТП с двумя автомобилями и мотоциклом на МКАД
Москва, 2 августа, 2023, 10:28 — ИА Регнум. В Москве на 55 км МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла, сообщил ИА Регнум источник в экстренных службах.
Алексей Сухоруков/РИА Новости
По данным собеседника агентства, в результате аварии пострадал один человек. Инцидент произошёл рядом с пересечением с Можайским шоссе, где столкнулись такси Volkswagen, Suzuki и мотоцикл.
На месте ДТП работают сотрудники полиции и медики. Перекрыто две полосы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщало ИА Регнум, в конце июля массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Новорязанском шоссе в Москве. Пострадали два человека.