Москва, 2 августа, 2023, 10:28 — ИА Регнум. В Москве на 55 км МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла, сообщил ИА Регнум источник в экстренных службах.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

По данным собеседника агентства, в результате аварии пострадал один человек. Инцидент произошёл рядом с пересечением с Можайским шоссе, где столкнулись такси Volkswagen, Suzuki и мотоцикл.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и медики. Перекрыто две полосы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Новорязанском шоссе в Москве. Пострадали два человека.