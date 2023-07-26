Москва, 27 июля, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Новорязанском шоссе в Москве. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба дептранса города в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что авария произошла на Новорязанском шоссе, сразу после развязки с Московской кольцевой автодорогой (МКАД). Движение автотранспорта в сторону Московской области сильно затруднено.

Предварительно, сообщается о двух пострадавших, информация об их состоянии не поступала. На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства массового столкновения.

Ранее ИА Регнум сообщало о подробностях ДТП в Сочи, где юноши на электровелосипедах сбили беременную женщину. При этом женщина, получившая травмы, проходила по делу о ДТП как свидетель, а молодой человек, её сбивший, — как пострадавший.

После огласки председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда электросамокатчика на беременную женщину на пешеходном переходе в Сочи. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.