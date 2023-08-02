Москва, 2 августа, 2023, 04:57 — ИА Регнум. В ближайшие два дня в четырёх регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России прогнозируются сильные осадки, которые могут вызвать подтопления местности, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Цитата из видео Дорога в Чите после дождя превратилась в реку

«Возможен выход воды на поймы рек в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия. Подтопление низменных мест прогнозируется и в отдельных районах Красноярского края», — предупредили в ведомстве.

Неустойчивая погода с дождями разной интенсивности сохранится в Амурской области. Осадки могут вызвать поднятие уровней воды на малых реках и подтопления низкопойменных мест, пояснили во ВНИИ ГОЧС.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Москве выпало более 150 мм осадков, что составляет 180% месячной нормы. Наиболее дождливыми стали 26 июля, когда выпало 36 мм осадков, и 18 июля — 23 мм. Месячная норма осадков для июля в Москве составляет 84 мм. По данным столичного метеобюро, средняя температура в июле 2023 года составила на один градус ниже климатической нормы, а самым жарким днём стало 6 июля, когда воздух прогрелся до +29,1 °C.