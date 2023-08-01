Ставрополь, 2 августа, 2023, 00:46 — ИА Регнум. В Ставрополе правоохранители предотвратили попытку поджечь здание городского военкомата. Подозреваемая задержана, сообщил 1 августа губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«В Ставрополе сегодня пресечена попытка противоправного действия у здания городского военкомата. Женщина попыталась бросить в него бутылку с зажигательной смесью», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

По словам Владимирова, стражи правопорядка сработали оперативно, пострадавших и разрушений нет.

Подозреваемая женщина задержана. По предварительным данным, она стала жертвой мошенников. Женщина испортила не только себе жизнь, но и всей своей семье, добавил губернатор Ставропольского края.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в поджоге дверей военкомата на улице Чайковского. Также злоумышленник попытался протаранить арочные ворота на легковом автомобиле. Военкомату нанесён незначительный ущерб. Возгорание двери на площади один квадратный метр оперативно ликвидировали.

Чиновницу из Владимира Жанну Романовскую, которая пыталась поджечь военкомат, суд отправил в СИЗО. 7 июня 55-летняя женщина в камуфляжной одежде бросила в здание военкомата три бутылки с коктейлем Молотова. Ворота загорелись, но их быстро потушили полицейские.