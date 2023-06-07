Владимир, 7 июня, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Три бутылки с коктейлем Молотова бросила в здание военкомата во Владимире женщина в камуфляжной одежде. Об этом 7 июня сообщает Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Отмечается, что подозреваемой оказалась 55-летняя Жанна Романовская, которая работает начальником отдела финансирования министерства архитектуры и строительства Владимирской области.

По информации канала, чиновница приехала к военкомату, вышла из автомобиля и кинула три бутылки с зажигательной смесью в сторону здания. Ворота загорелись, но их быстро потушили полицейские.

Романовская задержана, с ней работают силовики. При обыске у неё изъяли пятилитровую канистру и несколько тряпок.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта против военкомата в Магнитогорске Челябинской области. Злоумышленник планировал поджечь здание, а также участок Южно-Уральской железной дороги. Он действовал по заданию украинских спецслужб.