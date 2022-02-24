Киев, 2 июля, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Только пятая часть от необходимого количества военнообязанных на Украине добровольно идут в вооружённые силы страны. Об этом 2 июля украинскому «24 каналу» сообщил глава Львовского областного территориального центра комплектования (военкомат. — Прим. ИА Регнум) полковник Александр Тищенко.

Иван Шилов ИА Регнум Военкоматы Украины

«Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% мужчин от планового задания, которое мы должны выполнить», ― уточнил он.

Причём из их числа половина ― контрактники, добавил Тищенко.

При такой ситуации мобилизация на Украине может оказаться под угрозой. По его словам, без облав и разыскных мероприятий не обойтись.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня Верховная рада приняла закон, расширяющий перечень граждан Украины, подлежащих мобилизации. Так, призывать по мобилизации будут тех, у которых жена или муж, родители или родители супруга являются инвалидами I или II группы, если в семье есть другие трудоспособные лица, обязанные по закону их содержать. Ранее эта категория граждан имела право на отсрочку.

В середине июня мобилизацию объявили в Ивано-Франковской области. Причём для «нужд ВСУ» забирать собрались не только людей, но и транспортные средства, технику предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности.

В Черниговской области местный военкомат предписал всем военнообязанным мужчинам явиться в десятидневный срок «для уточнения их пригодности к военной службе».

Аналогичная ситуация в Оболонском районе Киева. Явиться в военкомат должны будут даже те, кто не получил повесток или мобилизационных распоряжений, а также те, кто проживает там без прописки. Уклонистам грозят уголовным наказанием.

При этом на Украине возросло число людей, пытающихся незаконно уехать из страны. Ежедневно на пунктах пропуска и за их пределами пограничники задерживают около 20 человек. Кроме этого, пограничники в сутки не разрешают выехать из страны 120–150 мужчинам. Многие, стремясь бежать из страны, предоставляют поддельные документы, разрешающие выезд.