Москва, 3 августа, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Стартовало голосование за подключение к скоростному интернету малых сёл

Комитет информационных технологий Волгоградской области На территории Волгоградской области подключён к интернету 561 фельдшерский и фельдшерско-акушерский пункт

На портале «Госуслуги» открылось голосование, благодаря которому 1481 малонаселенный пункт, набравший наибольшее количество голосов, подключат к высокоскоростному мобильному интернету в 2024 году.

За последние два года по национальному проекту «Цифровая экономика» к интернету уже подключили почти 2 тысячи сёл. В 2023 году планируется подключить ещё 1,8 тысячи. А к 2030 году Минцифры обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом все населённые пункты, в которых проживает от 100 до 500 человек: деревни и станицы, посёлки и хутора, кишлаки и аулы. Голосование проводится, чтобы понять, где нужно создать необходимую инфраструктуру в первую очередь.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении в рамках ПМЭФ-2023 подчеркнул, что Россия находится в числе мировых лидеров в области «цифрового государства».

Активная цифровая трансформация, которая сегодня идет по всей России, делает жизнь людей в регионах комфортнее: электронные государственные услуги, онлайн-образование и другие сервисы с каждым днем становятся доступнее всё большему числу россиян. А когда речь идет о медицине, доступность интернета становится вопросом как минимум сохранения здоровья, а как максимум — спасения жизни.

«Интернет предоставляет возможность доступа к онлайн-курсам, вебинарам и материалам для обучения и повышения квалификации. Медицинские работники могут изучать новые методики и технологии, а также узнавать о последних медицинских достижениях», — пояснили в комитете информационных технологий Волгоградской области. В этом российском регионе высокоскоростная связь появилась уже 561 фельдшерском и фельдшерско-акушерском пунктах.

В Великоустюгском округе Вологодской области по итогам голосования в 2022 году победила деревня Мякинницыно. Её жители с нетерпением ждут окончания работ. «У большинства людей стационарные телефоны, — делится местная жительница Татьяна Сакулина. — Особенно трудно связаться с теми, кто проживает в отдалённых населённых пунктах. Связь в деревне есть, безусловно, но она не совсем устойчивая, поэтому участие в национальном проекте станет неким спасением для всех, кто проживает здесь».

В Красноярском крае интернет пришел в посёлок Звезда. «Стабильная сотовая связь и высокоскоростной интернет были необходимы всем жителям. Спасибо программе. Для каждого это стало долгожданным подарком. Не предполагали, что подключение к сети Интернет, настолько изменит нашу жизнь», — отметил председатель территориального общественного самоуправления поселка Звезда Евгений Капуста.

Департамент информатизации и связи Краснодарского края Красноярский край. Посёлок Звезда подключён к интернету

Жители отдаленного села Полтавского района Омской области, получив доступ к интернету на скорости 4G, на собственном опыте ощутили экономию, которую приносит современная связь. Перед ними открылся широкий спектр новых возможностей, включая государственные онлайн-сервисы.

«Спасибо за заботу о сельчанах. Очень нужна была регистрация на «Госуслугах». Теперь я без проблем решаю все свои вопросы через мобильное приложение в телефоне. Это помогло значительно сократить расходы на поездки в райцентр, в МФЦ», — пояснила Ольга Иванова.

Национальный проект «Цифровая экономика» уделяет приоритетное внимание обеспечению связи на всей территории страны и способствует проведению высокоскоростной сети в малонаселенные пункты.

Онлайн-голосование за подключение к интернету малых сёл продлится до 13 августа 2023 года. Принять участие в нём смогут совершеннолетние граждане России, но проголосовать можно только за населённый пункт из региона по прописке. Например, можно проголосовать за деревню, где живут родственники, если она находится в том же регионе. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.

Также голосование ведётся на «Госуслугах», через платформу обратной связи. Например, так могут голосовать за жителей небольших деревень и сёл их родственники, которые живут в крупных городах с интернетом.

При отсутствии доступа к интернету проголосовать можно по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123 112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В послании нужно указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря стратегической инициативе «Доступ в интернет» и национальному проекту «Цифровая экономика» мобильная связь доходит до всех уголков России, даже до труднодоступных и малонаселенных территорий страны. Кроме того, по нацпроекту к интернету подключаются социально значимые объекты. Это фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, учреждения культуры, органы государственной власти и местного самоуправления. К 2030 году интернет должен покрыть 100% территории страны.