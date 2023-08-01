Вашингтон, 1 августа, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Запад требует от неподготовленной к боям с ВС России украинской армии решительных действий, превращая контрнаступление ВСУ в бойню. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, украинцы испытывают огромное давление со стороны Запада, который требует, чтобы они что-нибудь быстро предприняли.

Бывший аналитик ЦРУ добавил, что именно поэтому руководство украинской армии бросает бойцов и бронетехнику на хорошо укреплённую российскую линию обороны.

«В действительности их отправляют на убой. Пожалуй, лучше происходящее не опишешь», — отметил он, уточнив, что главной проблемой ВСУ является недостаток артиллерии и отсутствие авиации, в связи с этим ВСУ будут продолжать истощаться.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа в Минобороны России сообщили о том, что штурмовые отряды «Западной» группировки войск на купянском направлении продолжили вести наступление и занимать наиболее выгодные позиции около населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о том, что российские военные на купянском и краснолиманском направлениях захватили большое количество трофейного оружия, поставленного Киеву странами Запада. Он отметил, что все военные трофеи тщательно проверяют и изучают, документируют и отправляют на склады. Комиссия по вооружению и военной технике (ВВТ) определит, как поступить с ними дальше.