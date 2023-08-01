Москва, 1 августа, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трёх женщин, которые подозреваются в попытке продать младенца за 65 тыс. рублей. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе столичного главного следственного управления СКР.

Sebastian Gollnow/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Завершено расследование уголовного дела в отношении трех женщин 1977, 1984, 1993 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б, з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые в одном из ТЦ на севере столицы попытались продать девочку 2023 года рождения, получив 65 тыс. рублей.

Сразу же после составления расписок о получении денег и передачи ребёнка фигурантки были задержаны правоохранителями.

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Младенец был помещён в специализированное медучреждение, где находится под наблюдением медиков. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, в марте на Украине была пресечена попытка продажи грудного ребёнка. Правоохранители установили, что жительница Луцка подыскивает среди своих знакомых желающих «приобрести» 11-месячного младенца. Во время передачи ребёнка покупателю за 30 тыс. долларов злоумышленницу задержали.