Вашингтон, 1 августа, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Теракты на территории России указывают на военную слабость киевского режима, а украинского лидера Владимира Зеленского ведут к преждевременной гибели. Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

Экс-судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано напомнил в ходе интервью, что Зеленский после атаки беспилотников на Москву заявил об усилении Украины и назвал справедливыми удары по мирной инфраструктуре. Джонсон прокомментировал эти слова по просьбе ведущего.

«Он идёт к преждевременной смерти. Такова реальность, это акт отчаяния номер один», — сказал бывший аналитик ЦРУ о Зеленском.

По словам Джонсона, украинских военных следует спросить, почему они не поражают российские военные объекты, которые «терзают» их на местах.

Он напомнил, что 90% американских боевых машин, переданных ВСУ, российские военные уничтожили за одну атаку. При этом у Украины нет ничего, чтобы могло бы помешать уничтожению её техники на поле боя.

Украина не делает этого, но продолжает атаковать миллиард других целей, рассказывая об этом небылицы. Россия тем временем продолжает военное наступление, а Украина стремительно проигрывает, заключил Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Джонсон заявил, что итогом российской спецоперации будет смена правительства на Украине. На смену действующему режиму придут дружественные Москве силы. Кроме того, после конфликта НАТО ослабеет и «начнёт разваливаться». Государства будут выходить из альянса, доказавшего свою неэффективность.