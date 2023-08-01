Анкара, 1 августа, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Импорт российских товаров в Турцию в июне упал на 43% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Показатели вернулись к досанкционному уровню, следует из данных Турецкого института статистики.

ИА REGNUM Россия и Турция

В сравнении с маем в денежном выражении закупки российской продукции сократились на 36%. За первое полугодие в Турцию поставлено продукции на $24,7 млрд, что на 10,8% меньше уровня 2022 года.

Крупнейшим поставщиком Турции в июне стал Китай (12% — доля импорта за шесть месяцев). Россия при этом смогла сохранить лидирующее место с долей импорта в 13,4%.

Россия также остаётся крупнейшим поставщиком нефти в Турцию, хотя её импорт сократился в денежном выражении на 20% к маю, до $1,76 млрд. Закупки товаров по конфиденциальным статьям, к которым может относиться и нефть, упали на 18% к прошлому месяцу, до $655 млн. По мнению экспертов, на снижение показателей по импорту других энергоресурсов могли оказать влияние сезонное охлаждение спроса, политические факторы, нестабильная геополитическая ситуация.

Как сообщало ИА Регнум, все блоки атомной электростанции «Аккую» будут введены в эксплуатацию к 2028 году, они позволят сэкономить значительные средства на импорте газа, заявил в конце апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии завоза первой партии топлива на АЭС. Эта электростанция обеспечит 10% потребления электроэнергии в стране, а после ввода в эксплуатацию полной мощности ежегодно будет вырабатываться около 35 млрд киловатт-часов электроэнергии. Президент Турции подчеркнул, что «это самая большая совместная с Россией инвестиция».