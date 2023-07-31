Донецк, 31 июля, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Мирный житель пострадал в городе Ясиноватая в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сергей Аверин/РИА Новости

Отмечается, что на вечер 31 июля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданского населения в городах ДНР — в Ясиноватой ранен мужчина 1959 года рождения.

ВСУ вечером выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватскому району.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля ВСУ обстреляли село Ржевка в Шебекинском городском округе Белгородской области, были повреждены несколько домов и линия электропередачи.

Три человека погибли, 15 получили ранения в результате обстрела украинскими войсками села Басань в Запорожской области.