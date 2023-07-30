Москва, 30 июля, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Украинские власти решили переименовать монумент «Родина-мать» в Киеве, поскольку не могут снести его, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«П — принципиальность. Если нельзя снести, то можно переименовать», — отметила она.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля глава Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук рассказал о планах сменить название монумента «Родина-мать» на «Украина-мать». Он утверждает, что для переименования есть все основания и это решение не будет простой формальностью.

Ранее также появилась информация, что Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила убрать на монументе «Родина-мать» герб СССР и заменить его на украинский трезубец.

Монумент «Родина-мать» в составе музейного комплекса открыли в Киеве в 1981 году. Он является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины. Высота скульптуры составляет 62 метра, а общая высота с постаментом — 102 метра.