Киев, 30 июля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. В Киеве приступили к демонтажу герба СССР с монумента «Родина-мать», сообщило 30 июля издание Ura.ru.

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По информации издания, демонтаж приурочен к празднованию Дня независимости Украины 24 августа. При этом взамен советского герба на скульптуре появится украинский трезубец. Власти города намерены также переименовать «Родину-мать» в «Украину-мать».

Глава Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук 29 июля рассказал о планах сменить название монумента «Родина-мать». Он выразил надежду, что минкультуры Украины утвердит решение совета накануне Дня независимости страны. В июле 2022 года на тот момент украинский министр культуры Ткаченко сообщил, что большинство населения отказалось от герба СССР на щите «Родины-матери». По его словам, инициативу поддержали 85% проголосовавших.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что украинские власти решили переименовать монумент, поскольку не могут его снести.

В 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации. В марте 2023 года во Львовской области снесли шесть памятников советской эпохи, в том числе посвящённых памяти павших в Великой Отечественной войне.

Монумент «Родина-мать» в составе музейного комплекса открыли в Киеве в 1981 году. Он является пятой по величине статуей мира и самой высокой на территории Украины. Его высота составляет 62 метра, а общая высота с постаментом — 102 метра.