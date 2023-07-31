Москва, 31 июля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Сотрудникам российской антарктической станции «Восток» впервые удалось вырастить урожай арбузов в Антарктиде — на шести растениях двух разных сортов созрело восемь арбузов. Об этом 31 июля сообщил ведущий геофизик Арктического и антарктического научно-исследовательского института на станции «Восток» Андрей Тепляков.

Harsha K R

По его словам, максимальный вес одного арбуза составил 1 кг, а диаметр — 13 см.

«Мы получили уникальный научный результат. Полярники опыляли растения вручную, опираясь на обучающее видео, снятое в нашем институте, и получили даже больше плодов, чем обычно бывает при опылении насекомыми в полевых условиях», — приводит газета «Известия» слова директора Агрофизического научно-исследовательского института Юрия Чеснокова.

Отмечается, что в настоящий момент арбузы — это самая экзотическая и трудная для выращивания культура, которую удалось вырастить на станции «Восток». Растения на этой станции выращиваются в фитотехкомплексе в рамках научного эксперимента, который проводится на протяжении четырех лет Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом Росгидромета, Институтом медико-биологических проблем РАН и Агрофизическим научно-исследовательским институтом.

Самыми первыми на станции вырастили листовые зеленные культуры, после этого низкорослые перцы и томаты, затем — бахчевые. Учёные планируют разработать технологию выращивания в фитотехкомплексе лесных ягод — голубики, ежевики и земляники.

Как передавало ИА Регнум, сегодня Россия остается единственной страной на планете, полностью обеспечивающей себя всеми основными видами минеральных удобрений и поставляющей их за рубеж. Страна не только сохраняет продовольственный суверенитет, но и уверенно удерживает мировое лидерство по экспорту пшеницы. Российские аграрии втрое увеличили применение удобрений за последние 15 лет.