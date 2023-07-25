Москва, 25 июля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Российские аграрии втрое увеличили применение удобрений за последние 15 лет. Это один из итогов работы Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), которая отмечает свое 15-летие. Некоммерческая отраслевая организация учреждена крупнейшими российскими производителями минеральных удобрений в 2008 году. Сегодня в нее входят 14 компаний, на долю которых приходится почти 80% от всего объема минеральных удобрений, потребляемого отечественным АПК.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Как отметили в компании, все эти годы отрасль демонстрирует рост: отечественные мощности по производству минеральных удобрений выросли более чем в полтора раза и в прошлом году достигли 29,4 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ — д. в.). Обогнав США и Индию, Россия занимает второе место (после Китая) по производству и первое место по поставкам удобрений на мировой рынок.

Сегодня Россия остается единственной страной на планете, полностью обеспечивающей себя всеми основными видами минеральных удобрений и поставляющей их за рубеж. Страна не только сохраняет продовольственный суверенитет, но и уверенно удерживает мировое лидерство по экспорту пшеницы. Как отметили в РАПУ, это тесно связано с развитием отрасли минеральных удобрений. Для РАПУ интересы отечественного АПК и приоритет российского рынка остаются неизменным стратегическим приоритетом.

«За полтора десятилетия отрасль минеральных удобрений, рука об руку с российским АПК, прошла глубокую трансформацию, благодаря чему сегодня наша страна находится в аванграде обеспечения глобальной продовольственной безопасности, — заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. — Во многом это итог тесного взаимодействия предприятий в рамках ассоциации, с одной стороны, и активной работы РАПУ со всеми заинтересованными партнерами в российском АПК и индустриальной сфере — с другой. За 15 лет потребление удобрений в российском АПК выросло более чем в три раза и в прошлом году достигло 5,8 млн т д. в. (с учетом накопленных ресурсов). Кроме того, продукция отрасли стабильно востребована в горнодобывающей и обрабатывающей индустриях».

Но не только отечественная продовольственная безопасность зависит от российских производителей минеральных удобрений. Полтора миллиарда человек на планете потребляют пищу, выращенную с применением российских удобрений. С 2008 года российский экспорт минеральных удобрений вырос в 1,6 раза и в прошлом году составил $19,3 млрд. Россия остаётся надежным партнером фермеров в более чем 100 государствах, при этом 70% экспорта удобрений приходится на дружественные развивающиеся страны.

При этом, подчеркивают в РАПУ, российские удобрения соответствуют самым высоким мировым стандартам экологичности. В рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Путина и при прямом участии РАПУ в Госреестре зарегистрирован знак «Зеленый эталон/Green One», Минсельхозу России выдано соответствующее свидетельство на товарный знак. Ведущие производители удобрений первыми прошли тщательную процедуру сертификации и получили право маркировать свою продукцию этим знаком.

«Мы уверены, что у нашей индустрии — значительный потенциал для роста. По нашим оценкам, в ближайшие пять-семь лет потребление минеральных удобрений в России превысит 11 млн т д. в. Для обеспечения этой потребности члены РАПУ планируют инвестировать в развитие производственных мощностей и региональных логистических каналов около 2 трлн руб. И эти инвестиции, безусловно, будут способствовать укреплению российского АПК и национальной экономики в целом. Мы благодарны нашим партнерам, поддерживающих нас в этом развитии. Мы уверены, что совместными усилиями и единому видению России как гаранта мировой продовольственной безопасности нам покорятся новые высоты», — подчеркнул Андрей Гурьев.