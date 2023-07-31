Москва, 31 июля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. В Кремле серьёзно обеспокоены ситуацией в Нигере, заявил 31 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Djibo Issifou/Global Look Press Жители Нигера, поддерживающие военных, устроили митинг у посольства Франции в Ниамее

«Происходящее там вызывает серьёзную обеспокоенность и вызывало серьезную обеспокоенность у всех участников саммита», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Москва выступает за скорейшее восстановление законности в Нигере, а также за сдержанность всех сторон с тем, чтобы это не приводило к человеческим жертвам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере выступила в эфире национального телевидения, заявив о госперевороте и свержении Мохамеда Базума.

Полковник Амаду Абдрамане заявил, что против лидера выступили из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью. В стране ввели комендантский час, приостановили работу всех учреждений.