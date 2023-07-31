Вашингтон, 31 июля, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Усилия украинской армии по прорыву российской обороны могут свидетельствовать о новом этапе контрнаступления ВСУ. Об этом сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его информации, ВСУ удваивают усилия по прорыву мощной обороны Вооружённых сил России на юге в рамках контрнаступления.

По словам Джорджа Барроса из Института изучения войны, если подтвердятся сведения о том, что Киев отправил на передовую батальоны и бригады полного состава, то это точно указывает на новый этап контрнаступления ВСУ.

В материале отмечается, что украинские силы, похоже, с трудом проводят общевойсковые операции.

Баррос добавил, что российские ударные вертолёты и истребители-бомбардировщики используют слабые места в ПВО Украины и это позволяет ВС России наносить удары по украинским наземным силам.

«Проведение механизированного проникновения такого масштаба, когда противник имеет превосходство в воздухе, чрезвычайно сложно», — приводит телеканал слова Барроса.

Как передавало ИА Регнум, отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что российские военные эффективно используют против украинских войск модифицированную версию боевого вертолёта Ка-52 «Аллигатор». Он отметил, что российские войска ожесточённо и умело сопротивляются украинскому контрнаступлению на земле, а также применяют авиацию, чтобы наносить удары по подразделениям ВСУ.

Согласно данным на 30 июля российские военные за прошедшие сутки продолжили наступление в направлении Новосёловского в Луганской Народной Республике. По информации Минобороны России, на купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступательные действия и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника.