Москва, 30 июля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки продолжили наступление в направлении Новосёловского в Луганской Народной Республики. Об этом 30 июля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступательные действия <…> и продвинулись на 300 метров в глубину обороны противника», ― уточнил военный.

Российские подразделения нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Тимковки, Песчаного, Ольшаны, Новомлынска в Харьковской области, Стельмаховки, Новоселовского и Артёмовки в ЛНР.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля российские военные продвинулись на краснолиманском направлении в районе Сергеевки в ЛНР до 12 км по фронту и на 3 км в оборону ВСУ. За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 185 военнослужащих, три бронемашины, три пикапа, две гаубицы и самоходную артустановку.

29 июля российские войска продолжили наступление в районе Куземовки на купянском направлении и заняли более выгодные позиции. Авиация и артиллерия нанесли удары по подразделениям украинских войск у Синьковки, Тимковки, Берестового в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. ВС России уничтожили до 20 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-20.