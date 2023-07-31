Вашингтон, 31 июля, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Украинцы враждебно относятся к русским, так как им десятилетиями внушали ненависть к России. Таким мнением поделился экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

По словам Риттера, враждебность и жестокость украинцев к жителям России во многом можно объяснить внушаемой украинцам ненавистью к соседней стране и её жителям, эту годами культивируемую ненависть в результате впитали даже дети. Именно поэтому украинские граждане считают жителей России своими кровными врагами и одновременно «недолюдьми», по этой же причине на Украине пытаются запретить русскую культуру.

«Современный украинский национализм привносит свои краски в психологию современной Украины. <…> Они [националисты] впитали ненависть к России много десятилетий назад и донесли ее до наших дней. Им удалось внедриться в самое сердце современного украинского общества», — пояснил Риттер.

Экс-разведчик США подчеркнул, что далеко не все украинцы придерживаются подобных взглядов, но большая часть жителей Украины мыслят именно так. При этом Риттер заметил, что со стороны жителей России такой ненависти к украинцам нет. К ним относятся как к равным себе братьям, однажды сбившимся с правильного пути.

«Вот почему у русских совсем другое отношение к украинцам, в частности к украинским пленным. Даже к захваченным в плен нацистам относятся по-человечески», — отметил Риттер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил экс-советник министра обороны США полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор, Соединённые Штаты ошиблись в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в конфликт на Украине. По мнению Макгрегора, США попросту не понимали, с чем имеют дело, и думали, что Россия всё ещё отсталое хаотичное государство, каким оно было в 1990-х годах.

Вашингтон и страны Европы не увидели, что президент России Владимир Путин сделал в стране на протяжении последних двух десятков лет, и не поняли, что Россия сумела сохранить крупную научно-техническую базу для производства вооружений, а российское население поддерживает своё руководство.