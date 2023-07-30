Симферополь, 30 июля, 2023, 23:08 — ИА Регнум. Попытка захвата Крыма обернётся катастрофой для США, Европы и тем более для Украины. Такое заявление сделал представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Попытка коллективного Запада захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины. У России достаточно средств и сил защитить свой суверенитет, даже если при этом будет необходимо пойти на крайние меры», — указал Смирнов.

Как подчеркнул Смирнов, жители полуострова прекрасно понимают, что Крым является символом современной России и никто не имеет права посягать на него.

Ранее ИА Регнум сообщало, что издание Daily Express рассказало о подготовке британскими войсками украинского спецназа к захвату Крыма, которое якобы планируется осуществить до наступления Рождества.

Утверждается, что операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря с использованием ракет большой дальности, переданных Британией, США и Германией.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Киев готовит комплексные шаги по захвату Крыма. Он также анонсировал проведение саммита «Крымская платформа» в августе.

В ответ на заявление украинского лидера глава крымского парламента Владимир Константинов назвал эти заявления Зеленского «брехливым терроризмом». Глава парламента республики отметил, что так украинский лидер пытается отчитаться перед своими хозяевами за потраченные средства.