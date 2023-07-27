Симферополь, 27 июля, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке так называемой деоккупации Крыма назвал «брехливым терроризмом» глава крымского парламента Владимир Константинов 27 июля в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Украинский лидер в своём вечернем видеообращении, опубликованном 26 июля в его Telegram-канале, рассказал о подготовке списка комплексных шагов по деоккупации Крыма. Президент Украины пообещал оперативно реинтегрировать Крым в «государственную ткань Украины» и анонсировал проведение в августе саммита «Крымская платформа».

«Им нужно отчитываться перед своими хозяевами, а больше-то говорить не о чем. А поскольку говорить для них — едва ли не главное занятие, то этакий «брехливый терроризм» идёт у них впереди реальных дел», — так прокомментировал Константинов заявление президента Украины.

Константинов указал, что переход к активным террористическим действиям для украинских властей является естественным. По мнению главы парламента Крыма, громкие заявления — это шанс властей Украины хоть как-то напомнить о себе на фоне провального контрнаступления.

«В принципе, банда эта — скучная и бездарная. Время их уже сочтено, и уже в ближайшее время мы будем свидетелями списания всей клики Зеленского в утиль», — добавил Константинов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как написал обозреватель Уоррен Дэвидсон в статье для издания The Amercian Conservative, у украинской армии нет достаточного количества сил для нападения на полуостров Крым, так как президент Украины не смог собрать необходимое для этого количество войск.

22 июля украинский лидер заявил, что Крымский мост является целью для Киева. Он добавил, что Украина намерена захватить Крым. До этого политик неоднократно заявлял о желании киевских властей, не признающих результаты референдума весны 2014 года о воссоединении Крыма с Россией, напасть на российский регион.