Екатеринбург, 30 июля, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Мужчина с бензопилой напал на свою бывшую жену и тестя в Екатеринбурге. Инцидент произошёл на улице Щорса 28 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщает портал E1.ru, мужчина подкараулил бывшего тестя возле его дома и совершил нападение. На кадрах, снятых камерой домофона, видно, как сначала мужчины эмоционально разговаривают, затем словесный конфликт переходит в физический. Нападавший толкает пожилого мужчину, он попытался дать сдачи, но упал на тротуар. Злоумышленник некоторое время продолжает что-то ему говорить и удаляется, но вскоре возвращается и заводит рядом с лежащим пенсионером бензопилу.

Как только нападавший покидает место инцидента, на помощь пострадавшему мужчине приходят очевидцы.

Ранее суд в Москве арестовал подростка, избившего мужчину в парке Горького. Суд учёл позицию прокуратуры. 16-летний подросток ранее в парке ударил ногой в голову сидевшего на скамейке мужчину. Обвиняемый грубо нарушил общественный порядок и нанёс вред здоровью. О задержании подростков 2006 и 2007 годов рождения, напавших на мужчину в парке Горького в Москве, стало известно 19 июля. Инцидент произошёл 12 июня, видеозапись избиения попала в Сеть. Потерпевший обратился в полицию только через месяц. Его обидчиков нашли в тот же день.