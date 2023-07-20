Суд в Москве арестовал подростка, избившего мужчину в парке Горького
Москва, 20 июля, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Подросток, обвиняемый в избиении мужчины в парке Горького в Москве, помещён под стражу решением суда. Об этом сообщила 20 июля пресс-служба столичной прокуратуры.
Суд учёл позицию прокуратуры и арестовал 16-летнего подростка, который ранее в парке ударил ногой в голову сидевшего на скамейке 24-летнего мужчину. Обвиняемый грубо нарушил общественный порядок, добавили в ведомстве.
«Вину он признал», — говорится в сообщении.
О задержании подростков 2006 и 2007 годов рождения, напавших на мужчину в парке Горького в Москве, стало известно 19 июля. Инцидент произошёл 12 июня, видеозапись избиения попала в Сеть. Потерпевший обратился в полицию только через месяц. Его обидчиков нашли в тот же день.
По данным источника ИА Регнум в правоохранительных органах, подозреваемый — гражданин России и житель Москвы Аскарали О. 2006 года рождения.