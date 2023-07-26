Вашингтон, 26 июля, 2023, 14:35 — ИА Регнум. У украинской армии нет достаточного количества сил для нападения на полуостров Крым, так как президент Украины Владимир Зеленский не смог собрать необходимое для этого количество войск. Об этом 26 июля написал обозреватель Уоррен Дэвидсон в статье для издания The Amercian Conservative.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«У Киева нет средств для этого [нападения на Крым]. Зеленский не смог собрать достаточно военной мощи, необходимой для достижения результата», — отметил он.

Обозреватель выразил мнение, что американскому Конгрессу не нужно рассматривать возможность предоставления дополнительного финансирования для Киева, пока администрация президента США Джо Байдена не предоставит туда всестороннюю стратегию по конфликту на Украине.

Дэвидсон отметил, что, по его мнению, на данный момент США фактически находятся в состоянии опосредованной войны с Россией, и потому администрация Белого дома обязана проинформировать об этом американцев, а Конгресс — призвать действующую администрацию страны к ответу.

Он уточнил, что жители США всё ещё не понимают, что американские власти будут считать победой Украины, и добавил, что Конгресс и граждане должны получить больше информации о том, как Вашингтон участвует в делах Киева.

По мнению автора, это является единственным способом гарантировать то, что однажды жители США не проснутся в мире, в котором бесконечно ведётся война.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля Зеленский заявил, что Крымский мост является целью для Киева. Он добавил, что Украина намерена захватить Крым. До этого украинский лидер неоднократно заявлял о желании киевских властей, не признающих результаты референдума весной 2014 года о воссоединении Крыма с Россией, напасть на российский регион. При этом российские официальные лица, в свою очередь, неоднократно заявляли, что вопрос о Крыме закрыт.

Полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года после того, как зимой 2013–2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за воссоединение с Россией.