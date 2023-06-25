Ульяновск, 30 июля, 2023, 08:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области огнеборцы ликвидировали крупный ландшафтный пожар. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России

С огнём пожарные боролись всю ночь. Тушение осложняли сильный ветер, очень жаркая и сухая погода, высокий класс пожароопасности. Всего задействовали 300 человек. Им удалось предотвратить распространение пожара.

«У сёл Еделево и Кивать площадь, пройденная огнём, составила 120 га», ― говорится в сообщении ведомства.

К шести часам утра пожар локализовали, открытое горение ликвидировали. В настоящее время продолжается проливка отдельных очагов. Специалисты мониторят ситуацию с помощью беспилотников.

Крупный ландшафтный пожар произошёл у села Еделево в Ульяновской области вечером 29 июля. Огонь охватил земли сельхозназначения. Угроза населённым пунктам отсутствовала.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в Еврейской автономной области на территории государственного природного заповедника «Бастак» в течение десяти дней тушили пожар. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Установлено, что около города Биробиджана загорелась марь. Меры к тушению природного пожара не принимались в течение трёх дней.

Из-за лесных пожаров на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 8 июля на территории округа действовали 39 лесных пожаров на площади более 9 тыс. га, а также пять ландшафтных пожаров на площади 599 га.

Несколько дней спустя режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, которые бушевали в лесах этих регионов, ввели в Хабаровском крае и Якутии.