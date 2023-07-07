Биробиджан, 7 июля, 2023, 06:16 — ИА Регнум. На территории государственного природного заповедника «Бастак» в течение 10 дней тушили пожар. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщила 7 июля пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Установлено, что около города Биробиджан загорелась марь. Меры к тушению природного пожара не принимались в течение трех дней. Это привело к переходу огня на территорию заповедника федерального значения.

Полностью ликвидировать пожар удалось спустя 10 дней. На тушение пожара затрачено свыше 30 млн рублей. Площадь выгорания леса превысила 22 тыс. га. Материальный ущерб лесным насаждениям оценивается на сумму в более 7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщало ИА Регнум, на востоке Казахстана 8 июня после ударов молнии начался лесной пожар. Погибли 14 сотрудников природного заповедника «Семей орманы». Площадь пожара превысила 60 тыс. га. Президент страны Касым-Жомарт Токаев уволил руководство МЧС Казахстана за халатное отношение к работе во время масштабного природного пожара.