Ханты-Мансийск, 8 июля, 2023, 19:12 — ИА Регнум. На всей территории Ханты-Мансийского автономного округа введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом 8 июля сообщила глава региона Наталья Комарова в своём Telegram-канале.

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«В Белоярском районе с 6 июля введён режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля — в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим ЧС на территории всего автономного округа», — написала она.

Комарова отметила, что по состоянию на 15:00 (13:00 мск) на территории округа действуют 39 лесных пожаров на площади 9114,18 га, а также пять ландшафтных пожаров на площади 599 га.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля в Еврейской автономной области на территории государственного природного заповедника «Бастак» в течение 10 дней тушили пожар. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Установлено, что около города Биробиджан загорелась марь. Меры к тушению природного пожара не принимались в течение трёх дней.

21 июня президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство изменений, которые предусматривают уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности вне зависимости от наступившего ущерба.