Москва, 29 июля, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Часть положений африканской мирной инициативы по Украине уже реализуются, в том числе, обмен пленными. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин 29 июля в ходе пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка», трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Сама инициатива, она, как любая мирная инициатива, хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге 1,5 месяца назад — эти положения, пункты этой мирной инициативы, — они реализуются», — уточнил российский лидер.

Президент России указал, что в мирной инициативе всего десять пунктов, но уже сейчас решаются вопросы, связанные с обменом пленными, удерживаемыми лицами, а также вопросы семейного, гуманитарного характера, связанные с детьми.

При этом глава России отметил, что часть пунктов из африканской мирной инициативе по Украине труднореализуемы. К таким, например, относится пункт о прекращении огня.

«Украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам-то что обращаться за прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают. Я вот это когда говорю, люди задумываются», — пояснил Путин.

Как сообщало ранее ИА Регнум, мирный план по Украине и зерновая сделка не имеют никакой связи между собой, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер добавил, что после приостановления Москвой сделки цены на продовольствие на мировом рынке выросли.