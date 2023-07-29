Санкт-Петербург, 29 июля, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Мирный план по Украине и зерновая сделка не имеют никакой связи между собой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка.

Иван Шилов ИА Регнум

«Да нет, одно с другим никак не связано», — подчеркнул глава государства.

Так он прокомментировал тему зерновой сделку и мирную миссию африканских стран.

Российский лидер добавил, что после приостановления Москвой сделки цены на продовольствие на мировом рынке выросли.