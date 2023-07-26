Москва, 26 июля, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Сильнейший с конца XIX века ливень, по данным метеорологов, прошел сегодня, 26 июля, в Москве. За несколько часов в российской столице выпало до 46 мм осадков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дождь в Москве

Основной объем осадков, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы, самотеком уходил в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск обеспечивали бригады ГУП «Мосводосток».

Как рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, на круглосуточное дежурство в связи с непогодой вышли полторы тысячи аварийных бригад. «Городские службы были переведены в режим повышенной готовности», — сообщил он. Сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы проверили системы водоотведения, очищали водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоки и колодцы.

Бирюков подчеркнул, что до конца суток возможны сильные порывы ветра, и призвал горожан при ухудшении погоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.