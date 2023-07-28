Самара, 28 июля, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Взрыв, прогремевший на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре, произошёл в отдельном нерабочем здании, никто не пострадал. Об этом сообщил ТАСС представитель компании «Роснефть».

ИТАР-ТАСС/Алексей Майшев Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод

«Инцидент на территории завода произошел на выведенном из эксплуатации отдельностоящем старом здании. В результате инцидента пострадавших нет, ущерб оборудованию предприятия отсутствует», — рассказал он.

Представитель «Роснефти» добавил, что на заводе проходит плановый ремонт, который продолжат в соответствии с графиком. В компании также сообщили, что служба безопасности задержала предполагаемого виновника происшествия.

Как сообщало ИА Регнум 28 июля, на территории НПЗ в Самаре сработало взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал, не произошло и значительных разрушений.

Позднее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о задержании в Оренбургской области виновника преступления на предприятии. Злоумышленником оказался работник завода, приехавший в Россию с Украины. После взрыва он собирался выехать за границу.