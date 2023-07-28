Самара, 28 июля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. В Самаре прогремел взрыв на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, заявил 28 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в своём Telegram-канале.

ИТАР-ТАСС/Алексей Майшев Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод

«По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьёзных разрушений, а также пострадавших — нет», — уточнил Хинштейн.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что в кафе «Чехов сад» в районе аквапарка города Таганрога прогремел взрыв, 15 человек пострадали. По словам очевидцев, взрыв был мощным.

Губернатор выдвинул версию о взорвавшейся ракете. Никто в результате ЧП не погиб.