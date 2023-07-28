Берлин, 28 июля, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил 28 июля о старте обучения украинских военных ремонту танков Leopard. По словам топ-менеджера, ремонтные работы на Украине начнутся через несколько недель.

Global Look Press/Philipp Schulze/dpa

«Сейчас мы в Германии обучаем украинцев для этой работы. Мы хотим начать работу после летнего перерыва», — заявил он в интервью изданию Spiegel.

Ранее Паппергер заявил, что Rheinmetall откроет на Украине танковый завод. Тогда глава предприятия уточнил, что украинцы должны помогать себе сами и не ждать постоянной помощи от США и Европы.

Позднее это намерение прокомментировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что, если завод Rheinmetall по производству бронетехники построят на Украине, он станет законной целью для российской армии.