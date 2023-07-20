Москва, 20 июля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Если завод Rheinmetall по производству бронетехники будет построен на Украине, то он станет законной целью для ВС России, заявила 20 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press/Philipp Schulze/dpa

«Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной военной целью для Вооружённых сил России», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, крупнейший производитель вооружений ФРГ, концерн Rheinmetall AG заявил 10 июля об открытии через 12 недель танкового завода на Украине.

Глава предприятия Армин Паппергер заявил, что компания будет производить на заводе вооружения совместно с украинской госкомпанией «Укроборонпром».