Опубликованы кадры с места взрыва в Таганроге
Таганрог, Ростовская область, 28 июля, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Взрыв в центре Таганрога 28 июля произошёл возле кафе «Чехов сад», расположенном в Лермонтовском переулке. В Сети опубликовали видео с места происшествия.
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На кадрах видно, что в зданиях выбиты стекла, на дороге лежат обломки.
Как сообщил губернатор области Василий Голубев, погибших в результате взрыва нет, за медицинской помощью обратились 15 человек с лёгкими травмами. Он отметил, что взрыв, предположительно, произошёл из-за взрыва ракеты.
На месте работают оперативные службы, они помогают пострадавшим и выясняют подробности происшествия.