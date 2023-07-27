Москва, 27 июля, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Если в России введут четырёхдневную рабочую неделю, но зарплаты останутся такими же, как при пятидневном графике, это будет выгодно всем сегментам экономики, кроме самой экономики, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. Об этом он заявил 27 июля корреспонденту ИА Регнум.

Алексей Даничев/РИА Новости

Ранее сервис по поиску работы Superjob провёл исследование, показавшее, что в России количество противников введения четырехдневной рабочей недели уменьшилось до самого низкого за четыре года показателя — 28%. При этом 49% поддерживают такое сокращение продолжительности рабочей недели.

Тарасенко сказал, что в настоящее время эта идея вряд ли может быть реализована, так как сейчас очень непростая ситуация — и в экономике, и везде. И проведение каких-то экспериментов депутату представляется неуместным. При этом он согласился с тем, что вопрос об уменьшении продолжительности рабочего дня имеет право на существование.

«Наверняка будет проводиться сокращение рабочего времени с 8 до 7 часов. Может быть, это даже более подходящий вариант для экономики, чем три выходных. Но ещё раз говорю, что не в нынешней экономической ситуации», — подчеркнул депутат.

Кроме того, Тарасенко объяснил, почему, согласно опросу, женщины и молодёжь с большей охотой поддерживают введение четырёхдневной рабочей недели, нежели мужчины и люди старшего поколения.

«Женщина прежде всего думает о семье, и поэтому, когда сокращается количество рабочих дней, ей нравится это, ведь теперь она может больше времени проводить с детьми, — сказал парламентарий. — И она голосует за это, а экономика у неё на втором месте. Что касается молодёжи, то для неё экономические проблемы ещё не стали приоритетными. Молодые люди видят возможность самореализоваться не только в труде, но и в других увлечениях».

Депутат добавил, что если при переходе на четырёхдневную рабочую неделю людям сохранят ту же зарплату, которую они получают, работая пять дней из семи, то это будет выгодно всем сегментам экономики.

«Другой вопрос, что это невыгодно самой экономике», — констатировал Тарасенко.

С ним согласна Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Она считает, что Россия пока не может перейти к четырёхдневной рабочей неделе. И весь вопрос в производительности труда.

«Пока мы замещаем качество труда количеством. Примером тому могут служить Нидерланды, в которых среднегодовая продолжительность труда в 2015 году составляла 1,4 тыс. часов, в России же мы приблизились к двум тысячам (1,98 тыс.). Сокращение продолжительности рабочего времени приведёт к недопроизводству ВВП», — сказала она.

Она полагает, что от введения четырёхдневки выиграют бюджетники, так как их заработная плата сохранится. Сложнее ситуация с коммерческими предприятиями, где оклады могут скорректировать.

Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, заявил корреспонденту ИА Регнум, что с точки зрения производительности труда четырёхдневка не лучшее решение. Нет условий, при которых получится соблюсти баланс между удовлетворенностью работника и запросами работодателя.

«Предлагают добавить третий выходной, но при этом владельцы частных организаций начнут сокращать зарплату, так как оплата труда должна быть соразмерна отработанному времени. Можно попробовать увеличить рабочее время и пятый рабочий день по часам распределить на 4 дня, чтобы сохранить уровень зарплаты. Гарантирую, что большинству работающих граждан это будет не по душе и они откажутся от этого», — сказал он.

Но определённые плюсы у этой инициативы есть — будет больше времени на семью, уход за здоровьем, культурный отдых, короткие путешествия, обучение и прочее.

Однако минусы от сокращения рабочей недели тоже есть, и причём более существенные, и главный из них — сокращение зарплаты. Кроме финансового положения семьи работника, сокращение за повлияет на налоговые и пенсионные отчисления. Чтобы заработать больше, граждане начнут искать подработку, и третий выходной у многих станет рабочим.

«Сейчас очень заметна тенденция среди молодёжи — меньше работать, больше зарабатывать. Многие молодые люди заняты поиском несуществующих способов быстрого обогащения без особых усилий. И ужасно то, что есть много взрослых людей, которые их в этом поддерживают и говорят, что все работающие «на дядю» люди дураки, они просто не умеют «посылать правильный запрос во вселенную», — посетовал Порочкин. — Отсюда и их стойкое нежелание «немного работать» и больше отдыхать. Но такой принцип в современном мире не приветствуется».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению главы комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенёва, идея о введении 4-дневной рабочей недели выглядит странной. По его словам, Россия пока не может позволить себе таких изменений, так как испытывает дефицит трудовых ресурсов. Как полагает депутат, если вводить 4-дневную рабочую неделю, то речь будет идти о повышении расходов для работодателей, себестоимости продукции и издержек. Кроме того, снизится конкурентоспособность.

В свою очередь, Фарида Мирзабалаева, доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова, сказала, что какая-то часть профессий легко может адаптироваться к четырёхдневной работе, сжав рабочий день без потери в зарплате. Значительно хуже выглядит положение тех, кто работает сдельно.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов считает, что переход на четырёхдневную рабочую неделю будет эволюционным, тем более что пандемия коронавируса ускорила эту тенденцию. Впрочем, он считает, что не все сферы деятельности могут перейти на четырёхдневную рабочую неделю.