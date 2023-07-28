Вильнюс, 28 июля, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту с просьбой лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко из-за работы в России, сообщила 28 июля вещательная компания LRT.

Виталий Белоусов/РИА Новости Фигуристка Маргарита Дробязко

Ранее литовская фигуристка принимала участие в ледовых шоу в России, в частности в постановках с российской фигуристкой Татьяной Навкой.

«Мероприятия, в которых участвует Дробязко, способствуют формированию образа России как великой страны», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД считают, что тринадцатикратная чемпионка Литвы Дробязко участвует в организованных российской фигуристкой танцевальных представлениях и, вероятно, получает за это вознаграждение.

Дробязко, родившаяся и проживающая в России, получила литовское гражданство в 1993 году, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять Литву на Олимпийских играх. В июне парламент Литвы поддержал инициативу о лишении Дробязко гражданства, а 26 июля департамент госбезопасности Литвы пришёл к выводу об отсутствии угрозы для страны в лице фигуристки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в августе 2022 года, что многие государства в мире переходят грани разумного в вопросе антироссийских санкций. Так он отреагировал на решение властей Литвы, которые лишили госнаград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса только за то, что они приняли участие в коммерческом шоу, состоявшемся в Сочи в период специальной военной операции России на Украине.