Мелитополь, 9 марта, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС переведены в режим холодного останова, сообщает 9 марта в телеграм-канале пресс-служба электростанции.

DENAMAX Запорожская АЭС

В пресс-службе отметили, что энергоснабжение станции обеспечено, угроз нарушений пределов безопасности нет. В настоящее время четыре энергоблока переведены в режим холодного останова.

«На данный момент первый и третий блоки Запорожской АЭС находятся в ремонте, блоки номер два, четыре, пять и шесть переведены в холодный резерв», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинской стороной прекращено электроснабжение Запорожской АЭС в Энергодаре.