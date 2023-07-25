Энергодар, Запорожская область, 25 июля, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Четвертый энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим «горячего останова» для того, чтобы обеспечивать станцию паром, пятый энергоблок перевели в режим «холодного останова» для проведения планового освидетельствования. Об этом 25 июля сообщила администрация ЗАЭС в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Для того чтобы обеспечивать паром собственные нужды станции, реакторная установка энергоблока №4 переведена в состояние «горячий останов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что руководство ЗАЭС приняло решение перевести энергоблок №5 в режим «холодного останова» для того, чтобы провести плановое техническое освидетельствование оборудования.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что на территории ЗАЭС были найдены противопехотные мины направленного действия. По его словам, мины были замечены в буферной зоне между внутренним и внешним периметром станции.

До этого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС. Он уточнил, что Киев запланировал эту провокацию на конец июля.