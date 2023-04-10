Ключи, Камчатский край, 10 апреля, 2023, 23:40 — ИА Регнум. На Камчатке, рядом с посёлком Ключи, ночью 11 апреля произошло мощное извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла на 20 км — ему присвоен наивысший, красный код авиационной опасности. Есть угроза перекрытия автотрассы Петропавловск-Камчатский — Усть-Камчатск. Детей в школы и сады рекомендуют не водить. Об извержении вулкана сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

NASA Извержение вулкана Шивелуч. Снимок из космоса

Пеплопады начались в близлежащих населённых пунктах. Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана заволокло черной тучей. Есть опасность обвалов.

Из-за электростатического напряжения в пепловом облаке слышен гром. В Ключах начался пеплопад, что представляет угрозу для авиации.

Группа ученых выехала на место извержения. Извержение предсказывали ещё несколько месяцев назад.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке произвёл несколько раз подряд выброс пепла, высота которого составила 5,5 км, вулкан Безымянный. Шлейф пепла распространился на восток, в сторону Камчатского залива — на этом пути нет населённых пунктов.