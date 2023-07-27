Ижевск, 27 июля, 2023, 23:30 — ИА Регнум. По меньшей мере 20 детей отравились в оздоровительном лагере «Волна» в Удмуртии, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Алексей Куденко/РИА Новости

Кроме того, признаки отравления появились и у троих взрослых. У обратившихся с жалобами выявили острую кишечную инфекцию. Прокуратура начала проверку, чтобы дать оценку исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня стало известно, что в Бурейском районе Амурской области в оздоровительном лагере «Белые горы» получили отравление не менее 70 детей. После этого прокуратура района и межрайонный следственный отдел СК РФ начали проверки.

30 июня появилась информация о том, что в больнице с признаками отравления оказались 12 детей, отдыхавших в детском лагере «Магистраль» в городе Салаире Кемеровской области. Работу лагеря приостановили.