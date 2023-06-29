Благовещенск, 29 июня, 2023, 04:09 — ИА Регнум. По меньшей мере 70 детей получили отравление в оздоровительном лагере «Белые горы» в Амурской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Столовая

Объект находится в Бурейском районе. По предварительной информации, дети стали жаловаться на боль в животе и рвоту.

Всего в учреждении отдыхают 275 детей. Районная прокуратура начала проверку по факту случившегося. В лагерь выехал прокурор района.

Кроме того, проверку проводит Бурейский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по области.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня в Верхней Пышме Свердловской области произошло массовое отравление в столовой школы № 33, в которой кормили детей из ближайших лагерей.

15 июня стало известно о гибели 13-летнего ребёнка, который отдыхал в лагере «Золотой Колос» в Нижегородской области. Школьник пожаловался на недомогание, а после у него поднялась температура и началась рвота.

По предварительной версии, он умер из-за инфекции. По факту смерти подростка возбудили уголовное дело. Кроме того, вспышку инфекции зафиксировали в лагере «Лазурный», где несколько детей пожаловались на плохое самочувствие.