Кемеровская область, 30 июня, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Из детского лагеря «Магистраль» в городе Салаире Кемеровской области доставили в больницу 12 детей с признаками отравления, сообщили 30 июня в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Илья Наймушин/РИА Новости Больничная палата

«К 30 июня 12 детей из числа отдыхающих в лагере были госпитализированы в медицинское учреждение с подозрением на инфекционное заболевание», — процитировало пресс-службу агентство ТАСС.

Работу лагеря приостановили. К настоящему моменту многих госпитализированных выписали.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня в оздоровительном лагере «Белые горы» в Бурейском районе Амурской области произошло массовое отравление детей. Отравились не менее 70 человек. 29 июня прокуратура начала проверку.

В начале месяца массовое отравление произошло в городе Верхней Пышме Свердловской области. В столовой школы № 33 питались дети из трёх летних лагерей. Работу лагерей приостановили.