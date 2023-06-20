Москва, 19 июня, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Россия запросила проведение 29 июня заседания Совбеза ООН по теме западных поставок оружия Украине, сообщил 19 июня первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Сегодня мы запросили на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса», — сообщил он.

Полянский добавил, что заседание ожидается в 22:00 по Москве. Дипломат пообещал подобрать интересного докладчика, который смог бы объективно и профессионально осветить данный сюжет.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Киеву программу многолетних поставок оружия. «На саммите в Вильнюсе мы намерены подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина — НАТО, обеспечить многолетнюю программу военных поставок для Украины», — сказал он.

В то же время Столтенберг сообщил, что арсеналы оружия и боеприпасов в целом ряде стран альянса опустели и должны быть восстановлены в кратчайшие сроки.