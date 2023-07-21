Москва, 21 июля, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Пар, выдыхаемый при курении электронной сигареты, содержит вредные вещества, в том числе канцерогены, которые негативно влияют не только на самого курильщика, но и на людей, находящихся вокруг, а потому вред от использования вейпов в общественных местах очевиден. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал врач-пульмонолог Иван Тарасенко.

Известия/Алексей Майшев

Ранее учёные из американских университетов Вирджинии и Северной Каролины установили, что при курении электронных сигарет типа Juul в 22 раза повышается содержание микроскопических токсинов PM2.5 в воздухе. Данный вывод удалось сделать в ходе эксперимента, в котором участвовало 60 добровольцев. Они все курили электронные сигареты в автомобиле. Через семь минут концентрация токсинов в воздухе превысила норму в 22 раза. Полученные результаты опровергли мнение о том, что электронные сигареты безопасны для использования в общественных местах.

Пульмонолог Тарасенко отметил, что о подобных исследованиях и их результатах нужно сообщать чаще, поскольку маркетинговые кампании производителей электронных сигарет твердят о безопасности их использования. По его словам, поэтому в обществе и бытует мнение об отсутствии видимого вреда от вейпов, хотя все врачи в мире давно твердят о серьёзных последствиях для организма человека.

«Это крайне вредные вещества для организма человека. Канцерогены, выделяемые в процессе нагревания глицерина, который образует формальдегид, бензол и другие вредные вещества, — это всё негативно влияет на здоровье. И если сам глицерин выступает как аргумент, что электронная сигарета безопасна, то продукты распада глицерина и его нагревание как раз создают обратный — негативный эффект», — рассказал Тарасенко.

Пульмонолог отметил, что проводились и такие исследования, которые показали, что частое курение электронных сигарет оказывает на человека такой накопительный эффект, как если бы он выкурил в 10 раз больше обычных сигарет. Тарасенко пояснил, что привычка курить электронки может привести не только к опасным болезням лёгких — астме, воспалению дыхательных путей, разрушению лёгких на клеточном уровне, онкологии, но и спровоцировать общее старение организма, навредить другим уязвимым органам человека.

«Казалось бы, по сравнению с обычными сигаретами это более безопасно, потому что нет горения, но есть же парение. А те продукты, которые там содержатся, они проникают как внутрь человека, оседая в лёгких, так и воздействуют на окружающих по принципу пассивного курения. К тому же некоторые позволяют себе курение вейпов прямо в помещении, загрязняя его воздух и негативно воздействуя на окружающих», — объяснил пульмонолог.

Кандидат химических наук, старший научный сотрудник химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Валерий Кривецкий также согласился, что вред от электронных сигарет на человека абсолютно очевиден, а исследование американских учёных доказывает и вред выделяемых химических веществ в процессе курения на окружающую среду.

«Речь идёт о взвешенных частицах, жидких или твёрдых, размер которых составляет меньше 2,5 микрона. Попадая в организм человека, такие частицы вызывают воспаления мягких тканей, слизистых. Если они ещё и являются химически-активными, то есть токсическими, то за счёт своего маленького размера легко могут проникать в разные органы. В первую очередь они вредны для лёгких, потому что вызывают раздражения, может развиться астма, а также обструктивная болезнь лёгких», — рассказал Кривецкий.

При этом химик не взялся утверждать, что абсолютно каждая электронная сигарета в процессе работы производит именно твёрдые мельчайшие частицы. Кривецкий отметил, что твёрдые частицы могут образовывать тот самый вдыхаемый и выдыхаемый пар. Химик пояснил, что используемый в вейпе глицерин может накапливаться и оседать в лёгких, отчего человеку постепенно будет всё сложнее дышать. Поэтому, как заключил эксперт, класс опасности у электронных сигарет определённо есть.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил ввести полный запрет на продажу в России всех видов электронных сигарет. По его словам, стратегической задачей является сосредоточение усилий вокруг здоровьесбережения нации.