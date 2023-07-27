Франкфурт-на-Майне, Германия, 27 июля, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Европейский центральный банк 27 июля повысил базовую процентную ставку до исторического максимума — 4,25% годовых, сообщил ЕЦБ в своём заявлении.

EPA/ANDRE PAIN/ТАСС

Регулятор сообщил, что на сегодняшнем заседании совет управляющих повысил на 25 базисных пунктов все три ключевые процентные ставки.

«Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредиту и депозитной программе будут повышены до 4,25%, 4,5% и 3,75% соответственно начиная со 2 августа 2023 года», — сообщили в ЕЦБ.

Решение европейский регулятор принял на фоне сохраняющейся инфляции, которая, хотя и снижается, но всё ещё, как сообщает ЕЦБ, слишком высока. Цель в том, чтобы вернуть инфляцию на уровень 2%.

Как сообщало ИА Регнум, в предыдущий раз ЕЦБ повысил три ключевые процентные ставки также на 25 базисных пунктов на заседании 15 июня.

Тогда базовую процентную ставку он повысил до 4%, ставку по краткосрочным кредитам — до 4,25% и ставку по депозитам — до 3,5%.

Того уровня, который установил ЕЦБ сегодня, последний раз ставки достигали в 2008 году. Сегодняшнее повышение процентных ставок — девятое подряд.