Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ бросили тела погибших бойцов на запорожском направлении. Об этом глава государства сообщил 27 июля.

Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press ВСУ

«Ни на одном из участков противник успеха не имел. Противник отброшен с большими потерями. Сегодня они пытались подобрать брошенную технику, тела погибших, которые они оставили на поле боя, но тоже были рассеяны. На данный момент времени ситуация такая», — заявил Путин.

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Президент добавил, что ВСУ потеряли в ходе боевых действий на запорожском направлении свыше 200 военных. Глава государства отметил, что не обошлось без потерь с российской стороны, но разницу он назвал колоссальной. Потери ВСУ превысили российские более, чем в 10 раз.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ провалили попытку наступления севернее Работина в Запорожской области. Он добавил, что здесь украинская армия задействовала до трёх батальонных тактических групп из стратегического резерва. Военный уточнил, что, понеся большие потери, в течение ночи ВСУ восстанавливались и активных действий не предпринимали.