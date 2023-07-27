ВСУ бросили тела погибших на запорожском направлении
Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ бросили тела погибших бойцов на запорожском направлении. Об этом глава государства сообщил 27 июля.
«Ни на одном из участков противник успеха не имел. Противник отброшен с большими потерями. Сегодня они пытались подобрать брошенную технику, тела погибших, которые они оставили на поле боя, но тоже были рассеяны. На данный момент времени ситуация такая», — заявил Путин.
Президент добавил, что ВСУ потеряли в ходе боевых действий на запорожском направлении свыше 200 военных. Глава государства отметил, что не обошлось без потерь с российской стороны, но разницу он назвал колоссальной. Потери ВСУ превысили российские более, чем в 10 раз.
Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ провалили попытку наступления севернее Работина в Запорожской области. Он добавил, что здесь украинская армия задействовала до трёх батальонных тактических групп из стратегического резерва. Военный уточнил, что, понеся большие потери, в течение ночи ВСУ восстанавливались и активных действий не предпринимали.