Москва, 27 июля, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Ещё одно судно, которое могло использоваться для провоза взрывчатки на Украину, выявила ФСБ, сообщили 27 июля в пресс-службе ведомства.

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«В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — сообщили в ведомстве.

На иностранном сухогрузе ВМО RIVER нашли следы взрывчатых веществ — тротила и динитротолуола. Судно следовало в Ростов-на-Дону из Турции за зерном.

Выяснилось, что сухогруз заходил в порт на Украине в июне и в июле. Взрывчатку сотрудники ФСБ обнаружили 26 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля ФСБ заявила, что 22 июля обнаружила следы взрывчатки в трюме сухогруза, который шёл из Турции в Ростов. Судно заходило в украинский порт Килия в конце мая.

При этом в июле оно зашло в турецкий порт Тузла, где у него полностью сменилась команда. Российские ведомство отметило, что сухогруз могли использовать для доставки взрывчатых веществ на Украину.